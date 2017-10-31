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Seri katil dokuz kişiyi parçalara ayırıp sakladı

Japon polisi, başkent Tokyo yakınlarında, öldürdüğü dokuz kişiyi parçalara ayırıp evinde saklayan bir katili yakaladı.

31 Ekim 2017 Salı 13:05
Seri katil dokuz kişiyi parçalara ayırıp sakladı

Tokyo yakınlarındaki Zama kentinde gerçekleşen olayda polis, bir kadının kaybolma nedenini araştırırken, Takahiro Shiraishi isimli bir adamın evinde çok sayıda insana ait olduğu anlaşılan vücut parçaları buldu.

'KANITLAR İÇİN ÜZERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTIM'

Polis, Shiraishi'nin evinin önünde yer alan soğuk depolama konteynerinde de, bedenlerinden koparılmış iki insan kafası buldu.
Yerel gazete Mainichi Shimbun'un haberine göre 27 yaşındaki Shiraishi'yi insan vücudu parçaları nedeniyle gözaltına alan polis, şüphelinin evinde bulunan vücut parçalarının sekizi kadın ve biri erkek olmak üzere toplam dokuz kişiye ait olduğu anlaşıldı.
NHK televizyon kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde Takahiro Shiraishi'nin, "Dokuz kişiyi ben öldürdüm ve kanıtları saklamak için bedenler üzerinde değişiklikler yaptım" dediği belirtildi.

'İNANAMIYORUM'

NHK'nin haberinde, 21 Ekim'de kaybolan kadın, internet üzerinde intihar etmek istediğini söylediğinden itibaren Shiraishi'nin kadınla iletişim içinde olduğu belirtildi. Takahiro Shiraishi'nin bir komşusu konuyla ilgili, "Bu mahalle yakınlarda bir kreşin bulunduğu özel bir yaşam alanı. Burada böyle bir olayın olduğuna inanamıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:05
  1. JAPONYA
  2. CİNAYET
  3. SERİ KATİL
  4. Takahiro Shiraishi
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