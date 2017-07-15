“Sergi 15 Temmuz’u çok net bir şekilde anlatıyor”

İHA tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve büyük ilgi gören fotoğraf sergisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezinde vatandaşlarla buluştu. 64 kare fotoğrafın yer aldığı sergi, protokol ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Vali Kaymak: “Bizler bir oldukça hainler emellerine ulaşamayacak”

Serginin 15 Temmuz’u çok net bir şekilde anlattığını söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bugün, 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü. 1 yıl önce Türkiye’de uluslararası güçlerin maşası olan FETÖ tarafından Türkiye, bölünmeyle ve yok edilmeyle karşı karşıya bırakıldı. Ama Allah’a şükür milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle bu darbe püskürtüldü. Türkiye büyük bir tehlikenin eşiğinden geri döndü. Çanakkale’de bizi dize getiremeyenler 15 Temmuz darbesiyle belki de amaçlarına ulaşacaklardı ama milletimiz kenetlenerek bunu püskürttü. Bizler bir ve beraber oldukça hainler emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye’nin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı var. Bu olayları da birlik ve beraberlikle aşmış olduk. Bu anlamda 15 Temmuzların yaşatılması lazım. Bugün daha taze ancak gelecek yıllarda bu darbenin ayrıntılarını çocuklarımıza çok iyi anlatamazsak bunlar yeni bir kalkışma planları yapacaktır. Ben İhlas Haber Ajansı’na bu olayları gelecek nesillere aktardığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yılmaz: “15 Temmuz 2016’da en hain geceyi yaşadık”

Sergide çok can alıcı anların fotoğraflarla yansıtıldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bundan tam bir yıl önce 15 Temmuz 2016’da güne o kadar iyimser bir başlangıcımız vardı ki, o günü dün gibi hatırlıyoruz. Biz o gün Samsun’da iki bakanımızı misafir ediyorduk. Bakanlarımızla birlikte Samsun Golf Sahası’nın açılışını yapmıştık. Saat 19.00 gibi sosyal medyada, o hain darbe girişimi ile ilgili haberler çıkmaya başladı. O gece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar yaşanmış en travmatik, en hain, en akıl almaz geceyi yaşadık. Ama biz bunu ’bir hain kalkışma’ cümlesiyle ifade edersek eksik ifade etmiş oluruz. Bugün bunun seneyi devriyesi. Biz bu gecede Cumhuriyet Meydanı’nda anma etkinliği düzenleyeceğiz. Bu ülkenin geleceğine yönelik olan bu hain saldırı sadece Cumhurbaşkanına, yönetim kadrosuna yönelik bir kalkışma değildi. Bu, tırnaklarımızla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp başka devletçikler, başka işgalci devletler kurulmasına yönelik bir hareketti. Tıpkı Libya’da, Suriye’de olduğu gibi hain bir olaydı. Allah bu milleti korudu. Allah’ım insanların dualarını kabul etti ve ülkemiz geleceğe doğru umutla koşmasına devam etti. Sergide emeği geçen İHA çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Yoğun bir katılımın olduğu sergide konuşan İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen, “15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe kalkışmasında, İHA muhabirleri tarafından sahada çekilen fotoğraflardan oluşan sergimizi bugün açıyoruz. Bu sergide yer alan görseller, tamamen İHA’nın o gece yaşanmış olan olaylarla ilgili kendi fotoğraf ve görüntüleridir. Tam 1 sene önce bugün, bu ülke üzerinde emelleri olanların sahneye koydukları farklı bir oyun ortaya çıktı. Ülkemiz, uçurumun kenarından döndü. Milletimiz, o gece büyük bir destan yazdı. İşte o destanın fotoğraf ve görüntülerini İHA’nın, ‘Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık’ sergisinde göreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri sergiye gezerek fotoğrafları yakından inceledi. İHA Samsun Bölge Müdürü Ergen, Vali Kaymak, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyete fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Daha sonra, İHA tarafından hazırlanan darbe girişimi belgeseli hep beraber izlendi.

Sergi açılışına ayrıca, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Ulubay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdüresi Hanife Papila, DHA Samsun Bölge Müdürü Murat Sandıkçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü Uğur Fidan ve FBM Tıp Merkezi sahibi Doç. Dr. Hayati Akbaş ile çok sayıda davetli katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin altında bulunan Tanıtım Merkezinde açılan fotoğraf sergisi 10 gün açık kalacak.