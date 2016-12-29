Sergey Şoygu'dan açıklama: Türkiye ile Rusya arasında...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın, ateşkes rejiminin ve imzalanan anlaşmaların uygulanmasının garantörü olan Türkiye ile kırmızı hat kurduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıda konuşan Şoygu, Sputnik'in haberine göre; "Savunma Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının tüm koşullarının uygulanmasının ve anlaşmalarının denetiminin garantörü olan Türk tarafı ile işbirliğinin desteklenmesi amacıyla bugün itibarıyla kırmızı hat kurdu" dedi.