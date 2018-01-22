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Sergey Lavrov'dan 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle Cenevre görüşmelerinin işleyişinin destekleneceğini belirten Rusya Dışişleri Lavrov, "Türk ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve  uluslararası oyuncuları kongrede yer almaya davet ettik" dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:38
Sergey Lavrov'dan 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açıklaması

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi  (MYK) Başkanı Nasır Hariri ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği toplantının  ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin temel  amacının, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre sürecinin daha etkin bir  hale getirilmesi olduğuna işaret eden Lavrov, "Böylelikle, bütün Suriyelilerin  arasındaki diyalog, herkesin beklediği sonuçları getirebilecek." diye konuştu.

Soçi’de, Suriye toplumunun hem hükümet hem de muhalefet  temsilcilerinin bir çatı altında toplamaya çalışacaklarını anlatan Lavrov, "Türk  ve İranlı meslektaşlarımızla, tüm bölgesel ve uluslararası oyuncuları kongrede  yer almaya davet ettik." dedi.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, önceki gün  yaptığı açıklamada Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne  katılacak ülkelerin listesi konusunda görüş birliğine vardığını duyurmuştu.

Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye, Suriye  Ulusal Diyalog Kongresi’nin 29-30 Ocak'ta Rusya’nın Soçi şehrinde toplanması için  anlaşmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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