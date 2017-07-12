Sergey Lavrov'dan ABD'ye 'mütekabiliyet' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya ile AB'nin her konuda aynı görüşü paylaşmadığını belirterek buna karşın taraflar arasında sürekli diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini düşündüklerini bildirdi.

Mogherini ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Brüksel’deki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AB ve Rusya’nın ortak çalışma sahaları tespit etmesi gerektiğini kaydeden Mogherini, "Biz Rusya ile her konuda aynı görüşü paylaşmıyoruz ancak taraflar arasında sürekli diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Görüşmede Suriye’deki durumu ele aldıklarını aktaran Mogherini, AB'nin Rusya, ABD ve Ürdün'ün Suriye’nin güneybatısında ateşkes sağlanmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Mogherini, AB'nin Suriye'deki duruma nasıl katkıda bulunabileceğini de görüştüklerini, AB’nin Suriye'de ateşkes sağlandıktan sonra "tekrar normal hayata dönüşü sağlamak için" elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Mogherini, ABD ve AB’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların ülkedeki savaşta birebir sorumluluğu olan kişileri hedef aldığını ifade etti.

Görüşmede Libya, Körfez krizi, İsrail-Filistin barış süreci, İran nükleer anlaşması, Balkanlar, Kore Yarımadası ve Doğu Ukrayna’yı da ele aldıklarını belirten Mogherini, “AB için Minsk Antlaşması’nın uygulanması büyük önem taşıyor.” dedi.

İran ile ilişkiler hakkında da konuşan Mogherini, İran ile varılan nükleer anlaşma sonrasında AB-İran ticaret hacminin arttığını, İran ile bağlantı kurmaya devam edeceklerini ifade etti. İran nükleer anlaşmasının tek bir ülke tarafından inşa edilmediğini hatırlatan Mogherini, "İran nükleer anlaşması BM tarafından yapılmıştır." şeklinde konuştu.

Diyalog çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da uluslararası gündemde ve konularda AB’nin ortak işbirliği arayışını ve kendi rolünü oynamasını anladığını belirterek, uluslararası gündemde mevcut sorunlar karşısında ortak bir noktada birleşmek için diyaloğu artırmanın yollarını bulmak gerektiğini söyledi.

Suriye insanının acılarını azaltmak için AB'nin katkıda bulunduğunu anımsatan Lavrov, "AB ve ABD'nin yaptırımlarının insani etkilerini değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yaptırımlar, ilaç gibi hayati ürünleri de etkiliyor." ifadesini kullandı.

AB ve Rusya arasında ikili ilişkilerin ve temasların geliştirilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "AB, bizim kurumlarımızla bütün bilinen ilişkilerini dondurdu. Biz halen komşu olarak yaşamayı sürdürüyoruz. Tüm konular karşılıklı olarak çözümlenmeli. Benim görüşüm durumun gitgide düzeleceği yönünde. Bu, AB ve Rusya’nın karşılıklı olarak hayati çıkarına." diye konuştu.

ABD'ye mütekabiliyet uyarısı

ABD’nin bazı Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve bazı gayrimenkullere el koyması ile ilgili Lavrov, "ABD’deki durumu yakından takip ediyoruz. Washington bu konuyu çözmezse, uluslararası ilişkilerin temeli olan mütekabiliyet prensibi uyarınca gereken karşı tedbirleri alırız." dedi.