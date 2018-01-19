Sergey Lavrov ve Guterres bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BM Güvenlik Kurulu kapsamında üst düzey bazı toplantılara katılmak üzere bulunduğu New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği belirtildi.

Gündemde Suriye ve Kuzey Kore vardı

Lavrov ve Guterres’in, Suriye ve Kuzey Kore’deki son durumu ele aldıklarına işaret edilen açıklamada, tarafların, her iki bölgede yaşanan kriz durumlarını çözmek için siyasi ve diplomatik yolların dışında bir alternatifin bulunmadığını teyit ettikleri bildirildi.

Görüşmede, krizlerin çözümü için hükümetler arası yürütülen istişarelerin daha uyumlu bir hale getirilmesine yönelik ihtiyaca dikkat çekilirken, tarafların, İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasının titizlikle uygulanmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceği, İran'a sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirilmişti.