Sergey Lavrov: 1 milyon insanın hayatına mal olabilir

Lavrov, Çarşamba günü yaptığı konuşmada “ ABD her seferinde yaptırımları artırmak ve askeri güç uygulamakla tehdit ediyor. Uzmanların tahminlerine göre 1 milyon insanın hayatına mal olacak bir savaşın çıkmamasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Bölgede güç kullanımının yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurgulayan Lavrov, “Umarım Washington en azından bu saldırıdan etkilenecek olan Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere danışır” dedi.

Lavrov’un açıklamaları, ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Kuzey Kore’ye Kış Olimpiyatları bitmeden şimdiye kadarki en sert yaptırımları uygulayacağı açıklamasının ardından geldi.