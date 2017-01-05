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Sergen Yalçın yeniden kulübeye dönüyor. Hakan Kutlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor genç teknik adamda karar kıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Yalçın’la sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Resmi internet sitesinden “Anlaşmanın kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz” açıklaması yapıldı. Yalçın’ın en geç yarın Antalya kampına katılması bekleniyor.

Daha önce Gaziantepspor ve Sivasspor’u çalıştırmıştı.

Sergen Yalçın daha önce Gaziantepspor ve Sivasspor’u çalıştırmıştı. Bu sezona oldukça kötü başlayan Kayserispor ligden düşme korkusu yaşıyor. Ligde 16 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayabilen takım 16. sırada yer alıyor. Yalçın, daha önceki iki takımına hücuma dönük, cesur ve akışkan futbol oynatmasının yanı sıra sağlam defans formatı uygulatmasıyla da dikkat çekmişti. Sergen Yalçın son olarak geçtiğimiz sezonun son 3 maçında Gaziantep’i çalıştırmış ve 2 galibiyet, 1 beraberlikle düşme korkusu yaşayan kırmızı-siyahlı takımı Süper Lig’de tutmuştu.

Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan

Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Sergen Yalçın hocamız ve benim de dahil olduğum ekibiyle Kayserispor’da göreve geldik. Allah utandırmasın inşallah” açıklaması yaptı.