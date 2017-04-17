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Sergen Yalçın: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hafta sonu Gençlerbirliği ile zor bir maç oynayacağız. Sonraki hafta ise içeride Alanyaspor'la önemli bir maça çıkacağız. Son 7 haftada telafisi olmayan maçlar oynayacağız" dedi.

Sergen Yalçın: Telafisi olmayan maçlar oynayacağız
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:28

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile yapacakları maçı kazanarak ligdeki kötü gidişe dur demek istediklerini belirtti.

Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde son 7 maçın kaldığını ve bu sürecin uzun bir süre olmadığını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Son oynadığımız 3 maç çok iyi geçmedi. Puan olarak da moral olarak da çok istediğimiz şeyleri alamadık ama futbolda bunlar normal. Sonuçta geldiğimiz nokta ile bugün olduğumuz nokta arasında ciddi bir fark var. Pozitif yönden bakmak lazım. Hafta sonu Gençlerbirliği ile zor bir maç oynayacağız. Bu hafta iyi bir hazırlık dönemi geçirip mutlaka oradan puan veya puanlarla dönmeliyiz. Sonraki hafta ise içeride Alanyaspor'la önemli bir maça çıkacağız. Son 7 haftada telafisi olmayan maçlar oynayacağız." dedi.

Takım olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Sakat oyuncumuz yok, bir oyuncumuz cezalı, iyi hazırlanıp bundan sonraki süreci Kayserispor'a yakışır şekilde elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi sonuçlar alıp rahatlamak istiyoruz. Düşme potasındaki takımlar iyi gitmiyor, ondan dolayı ligde kalma barajının 34-35 puanı geçmeyeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Muammer Yıldırım da lige verilen aranın moral, motivasyon açısından kendileri için iyi geldiğini söyledi.

Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlandıklarını anlatan Muammer, "Rakibimizi hocamızla iyi analiz edip, taraftarımıza 3 puan sevinci yaşatacağız. Hedefimiz Gençlerbirliği maçından başlamak üzere 3 puanları toplayıp alt sıralardan kurtulmak. Fikstür avantajımız var. Aslında ligi erken de bitirebilirdik Gaziantepspor'u içeride yenebilseydik bizim için lig bitebilirdi. Ama olmadı, şansızlık. Ondan önceki maçlarda iyi bir serimiz vardı. Dört büyük takımdan puanlar aldık. Bu seviyeyi tekrar yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 
Etiketlersergen yalçınkayserispor
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