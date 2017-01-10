Sergen Yalçın bombayı patlattı!

Süper Lig'de 12 puanla küme düşme hattında yer alan Kayserispor, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle Güray Vural'ı takıma kazandırmıştı. Transfer harekâtıan hız veren Sarı Kırmızılılar, şimdi de Porto'nun tecrübeli kanat forveti Sylvestre Varela'yı takıma kazandırmak üzere...
Hem sağ hem sol kanat...
İki kanatta da oynayabilen, etkili bindirmeleriyle ve asist özelliğiyle ön plâna çıkan 31 yaşındaki oyuncuyla temasların sıklaştığı ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.
Porto'da foma giymsi zor
İki sezon önce şaşırıtıcı bir şekilde finansal kriz içindeki Parma'ya kiralık olarak giden daha sonra ise Porto'ya geri dönen Varela'nın Jesus Corona, Andre Andre, Maxi Pereira ve Yacine Brahimi gibi kanatlarda oynayan oyunculardan forma alması zor gözüküyor.
Varela bu sezon sadece 4 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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