Sergen Yalçın analiz toplantısı yaptı

Sezona rakiplerinden geç başlayan Eskişehirspor’da çalışmalar son hız devam ediyor. Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da, bugün bir analiz toplantısı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantı ile Sergen Yalçın yönetiminde eksiklerin giderilmesi ve yeni teknik adamın oyun mantalitesinin anlaşılması amaçlandı.

Öte yandan, Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 19:00’da Yeni Eskişehir Stadyum’unda TFF 1.Lig ekiplerinden Manisaspor ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.