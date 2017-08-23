Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan Konya’ya yeni bir yıldız…

YASİN YILDIRIM Süper Lig’in açılış haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçında, yeşil-beyazlı futbolcu Abdou Rezzak Traore’ye kontrolsüz bir şekilde müdahale eden bordo-mavili futbolcu Jan Durica, Traore’nin ayağında kırık oluşmasına neden olmuştu. Yaşanan bu sakatlıktan sonra Traore sezonun ilk yarısını kapatırken Konyaspor'da yeni bir yıldız doğdu.

AKÇAY GENÇLERE GÜVENİYOR

Konyaspor’a sezon başında Kardemir Karabükspor’dan transfer olan Traore’den çok şey bekleyen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yaşanan sakatlıktan sonra orta sahada sıkıntı yaşamaya başladı. 1461 Trabzon ve Trabzonspor’da gençlere verdiği destekle bilinen Akçay, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında Traore’nin yerine genç yetenek Musa Araz’a şans verdi. Trabzonspor maçında 55. Dakikada Traore’nin yerine oyuna giren Musa Araz etkili oyunuyla dikkat çekerek Gençlerbirliği maçında formayı kaptı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig’in 2. haftasındaki maçta adeta yıldızlaşarak takımını sırtlayan 23 yaşındaki Musa Araz, 3-0 biten maçta 2 gol birden kaydetti. Maç sonunda açıklama yapan yeşil-beyazlı takımın hocası Mustafa Reşit Akçay, ‘Traore’yi geçtiğimiz hafta şanssız bir şekilde kaybetmemize rağmen bugün Musa gibi değerli bir oyuncu daha kazandık’ dedi.

MUSA ARAZ KİMDİR?

İsviçre doğumlu olan Musa Araz, futbola Avrupa’nın köklü takımlarından Basel’de başladı. İsviçre 2. Lig takımlarından Le Mont ve Winterthur’da başarılı bir çıkış sağlayıp İsviçre Süper Lig’i takımlarından Lausanne Sports’a transfer oldu. Burada da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından bu transfer döneminde Konyaspor’a imza attı. Sol ayağına hakim bir merkez orta saha özelliği taşıyan Araz, İsviçre’de geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.