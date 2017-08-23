Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan Konya’ya yeni bir yıldız…

Konyaspor’un Trabzonspor’la karşılaştığı maçta talihsiz bir şekilde sakatlanan yeşil-beyazlı futbolcu Abdou Rezzak Traore’nin ayağında kırık oluşmuş, sezonun ilk yarısını kapatmıştı. Yaşanan bu sakatlığın ardından Traore’nin takımdaki yerini dolduran Musa Araz, ligin 2. haftasında Konyaspor’un Gençlerbirliği’ni 3-0 yendiği maçta adeta yıldızlaşarak 2 gol birden kaydetti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:47
Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan Konya’ya yeni bir yıldız…

YASİN YILDIRIM Süper Lig’in açılış haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçında, yeşil-beyazlı futbolcu Abdou Rezzak Traore’ye kontrolsüz bir şekilde müdahale eden bordo-mavili futbolcu Jan Durica, Traore’nin ayağında kırık oluşmasına neden olmuştu. Yaşanan bu sakatlıktan sonra Traore sezonun ilk yarısını kapatırken Konyaspor'da yeni bir yıldız doğdu.

AKÇAY GENÇLERE GÜVENİYOR

Konyaspor’a sezon başında Kardemir Karabükspor’dan transfer olan Traore’den çok şey bekleyen teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yaşanan sakatlıktan sonra orta sahada sıkıntı yaşamaya başladı. 1461 Trabzon ve Trabzonspor’da gençlere verdiği destekle bilinen Akçay, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında Traore’nin yerine genç yetenek Musa Araz’a şans verdi. Trabzonspor maçında 55. Dakikada Traore’nin yerine oyuna giren Musa Araz etkili oyunuyla dikkat çekerek Gençlerbirliği maçında formayı kaptı.

2 GOL BİRDEN ATTI

Konyaspor’un Gençlerbirliği ile oynadığı Süper Lig’in 2. haftasındaki maçta adeta yıldızlaşarak takımını sırtlayan 23 yaşındaki Musa Araz, 3-0 biten maçta 2 gol birden kaydetti. Maç sonunda açıklama yapan yeşil-beyazlı takımın hocası Mustafa Reşit Akçay, ‘Traore’yi geçtiğimiz hafta şanssız bir şekilde kaybetmemize rağmen bugün Musa gibi değerli bir oyuncu daha kazandık’ dedi.

MUSA ARAZ KİMDİR?

İsviçre doğumlu olan Musa Araz, futbola Avrupa’nın köklü takımlarından Basel’de başladı. İsviçre 2. Lig takımlarından Le Mont ve Winterthur’da başarılı bir çıkış sağlayıp İsviçre Süper Lig’i takımlarından Lausanne Sports’a transfer oldu. Burada da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından bu transfer döneminde Konyaspor’a imza attı. Sol ayağına hakim bir merkez orta saha özelliği taşıyan Araz, İsviçre’de geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:47
  1. Süper Lig
  2. Trabzonspor-Konyaspor maçı
  3. Abdou Rezzak Traore
  4. Jan Durica
  5. Kardemir Karabükspor
  6. Trabzonspor
  7. Musa Araz
  8. Gençlerbirliği
  9. Mustafa Reşit Akçay
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
    1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
    2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
    3. İdamına 4 saat kala...
    4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
    5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
    6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
    7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
    8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
    9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
    10. Bahçeli yarın konuşacak
    11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
    12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
    13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
    14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
    15. Amanoslar'da çatışma çıktı
    16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
    17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
    18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
    19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
    20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam