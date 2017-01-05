Serdar Taşçı transferinde mutlu son!

Transferde önceliği savunmaya vererek Mas ve Pereira ile kadrosunu takviye eden Trabzonspor, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı transferinde de artık gün sayıyor.



1 milyon euro



Spartak Moskova’da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varan Bordo-Mavililer’in, Rus ekibine 1 milyon Euro ödemeyi kabul ederek transfere nokta koyduğu öğrenildi. Kariyerinde Stuttgart, Bayern Münih gibi kulüplerde futbol oynama şansı yakalayan Serdar Taşçı’nın hafta sonuna kadar Trabzonspor’un Antalya’daki kampına katılacağı kaydedildi.



Stoper mevkiinde forma giyen Serdar, bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 9 maçta oynama şansı bulabilmişti.