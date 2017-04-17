Serdar Özkan: Çok büyük pişmanlıklarım var

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan, kariyerine dair çarpıcı sözler söyledi. Radyospor'a konuşan tecrübeli oyuncunun söylediği sözlerden öne çıkanlar şunlar:
"Çok büyük pişmanlıklarım var"
- Tabii ki kariyerimde pişmanlıklarım var. Hem de çok büyük pişmanlıklarım var. Beşiktaş'ta yeterince şans buldum. Galatasaray'da o şansı buldum ama bazı şeyler oldu. Onları futbol hayatım bittikten sonra anlatacağım. Şimdi anlatmam doğru değil. Bir gün her şeyi anlatacağım. Çok çok farklı bir kariyerim olabilirdi. Hatalarım oldu ama karşımızdaki insanların da hataları oldu. Sadece bizde değildi hata. O yüzden çok da arkamı dönüp bakmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum.
"Galatasaray'a transferimde Arda'nın etkisi yok"
- Arda Turan ile dostluğumuz devam ediyor. 2 güne bir konuşuruz, FaceTime yaparız. O dönem Arda Turan Galatasaray'da beraber oynamamızı çok istemişti fakat Galatasaray'a transferimde Arda'nın bir etkisi yok. Kendi aramızda konuşuyorduk, Galatasaraylı yöneticiler beni aramıştı, transfer öyle oluştu. Arda ile dostluğumuz arkadaşlığımız devam ediyor, ölene kadar da devam edecek.
"Beşiktaş'ımız turu geçecektir"
- Kesinlikle Beşiktaş'ın tur şansı fazla. Maçtan önce 2-1'lik mağlubiyeti kabul edebilirdim ama o futbolu görünce çok üzüldüm. Taraftar desteğiyle Beşiktaş'ımız turu geçecektir.
"Unutamadığım gol Liverpool'a attığım gol"
- Unutamadığım gol Liverpoool maçında attığım gol. O maça çıktığımda duygu doluydum. Maça çıkarken o dönem ülkemizle ilgili üzücü olaylar olmuştu. Gol attıktan sonra ne yapacağımı bilemedim.