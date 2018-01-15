Serdar Ortaç, Erdoğan'dan ricada bulunacak

Kısa süre önce konser için gittiği bir ilde yemek için girdiği restorana ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğini ifade eden Serdar Ortaç, "Bir gün beklesem reisle aynı gün orada olacağız. Ona hemen derdim orada; 'Ebru Abla beni affetsin bir şeyler yapın.' Bu işin şakası tabii.. Onu görmek yeterli. Şu an herhangi bir şey yok ama sahnesine giderim en azından. Gözünün içerisine bakarım, kızmaz zaten. Sever o beni. Abarttılar. Biz arkadaşız Ebru ile dostluğum bitmez artık" dedi.