Serdar Gürler'den kariyer açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeni transferlerinden Serdar Gürler, büyük takımlardan gelen transfer tekliflerini neden geri çevirdiğini açıkladı.

Geride kalan sezonu iyi bir şekilde tamamladığını anlatan Serdar Gürler, "Bunu istikrarlı bir duruma sokmak istiyorum. İstikrarlı bir Serdar göstermek istiyorum, amacım bu. Başarmak için elimden geleni yapacağım. Büyük takımlardan teklif geldi. Büyük takımlara gitmeyi kariyerim açısından uygun görmedim. Osmanlıspor da küçük bir takım değil. Burada da hedefleri olan bir takım var" değerlendirmesini yaptı.

"Serdar güçlü olursa her takımda oynar"

Kendisine güvendiğini ve forma için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu savunan Serdar, "Serdar güçlü olursa her takımda oynar. O güvenim kendimde var" ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, şöyle devam etti: