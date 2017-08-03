Sercan Yıldırım korkuttu

Sezon başı hazırlıklarının 3. etabını Özlüce Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık iki saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman kuvvet çalışmasıyla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı. Antrenman esnasında kasık adalesinden sakatlanan Sercan Yıldırım sahayı sedye ile terk etti. Sercan’ın çekilecek MR’ı sonucu sakatlığı netlik kazanacak.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.