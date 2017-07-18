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Sercan Kaya Ankaragücü’nde

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Sercan Kaya, Ankaragücü’ne transfer oldu.

18 Temmuz 2017 Salı 22:36
Sercan Kaya Ankaragücü’nde

Beştepe Tesisleri’nde kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Kaya, geçen sezon Adana Demirspor’da 31 maça çıktı. İmza töreninde konuşan başarılı oyuncu Ankaragücü gibi büyük bir kulübe imza attığı için mutlu olduğu belirterek, "Böyle büyük, hedefleri olan bir camiada olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’e çıkarak büyük bir başarıya imza atıldı. Bu sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak" dedi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, "Transfer çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni sezonda yarışmacı bir takım oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sercan Kaya’nın tecrübesine güveniyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:36
  1. Ankara
  2. Adana
  3. TFF
  4. Beştepe
  5. Ankaragücü
  6. Adana Demirspor
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