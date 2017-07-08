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Şerbetçi otunun fiyatı açıklandı

Şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı, "brewers gold", "provesgot", "erciyes", "ege" ve "pazaryeri" cinslerinde 7,55 lira ve "aroma" cinsinde ise 7,75 lira olarak belirlendi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:52
Şerbetçi otunun fiyatı açıklandı

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun kilogram başına alım fiyatı belirlendi.

Pazaryeri Kaymakamlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2017 yılı yaş şerbetçi otu taban fiyatı belirlendi.

Ziraat mühendislerinin hazırladığı maliyet araştırması raporunda, masraf üzerine yüzde 30 çiftçi karıyla beraber gider cetveli üzerinden başlayan pazarlıklarda, Anadolu Grubu yetkilileri, kilogram başına 7 lira 55 kuruş verdi.

Daha sonra 2017 yılı şerbetçi otu fiyatları, "brewers gold", "provesgot", "erciyes", "ege" ve "pazaryeri" cinslerinde 7,55 lira, "aroma" cinsinde ise 7,75 lira olarak belirlendi.

Geçen yıl 60 kuruş olan makine ile toplama ücretinin ise alıcıların yapacağı gider maliyetinden sonra belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Kaymakam Bayram Sağır, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve İlçe Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı HASAN İphar, ziraat mühendisleri ve üreticiler katıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:52
  1. Şerbetçi otu
  2. Bilecik
  3. HASAN
  4. Anadolu
  5. Erciyes
  6. Anadolu Grubu
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