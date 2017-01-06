  • SON DAKİKA...
  • Fırat Kalkanı'nda 21 hedef imha edildi
Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika...

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6090 avro 3,8200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Eklenme: 06 Ocak 2017, 09:14
Bu haber 321 kez okundu

Kapalıçarşı'da 3,6070 liradan alınan dolar 3,6090 liradan satılıyor. 3,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8210 lira olmuştu. 

 
Etiketlereuroserbest piyasa
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.