Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,6070 liradan alınan dolar 3,6090 liradan satılıyor. 3,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8210 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 3,6070 liradan alınan dolar 3,6090 liradan satılıyor. 3,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8200 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6250 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8210 lira olmuştu.
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