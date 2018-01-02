Serbest bırakıldı, Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı
Suudi Arabistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Maliye Bakanı İbrahim al-Assaf bakanlar kurulu toplantısında görüntülendi.02 Ocak 2018 Salı 15:56
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'yla ilgili şaşırtıcı bir fotoğraf paylaştı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim el Assaf, fotoğrafta yer aldı. Gözaltına alınan eski bakanın bu kadar kısa sürede Bakanlar Kurulu toplantısına katılması, görenleri şaşırttı.