Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı konuştu

22 Eylül'de İzmir-Aydın Otoyolu'nda alkollü araç kullanan Emrah Serbes'in yaptığı kaza, 3 kişilik bir ailenin yok olmasına neden olmuştu.

Kazanın görgü tanığı TIR sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Emrah Serbes'in kullandığı otomobilin aşırı hızlı olduğunu söyleyen görgü tanığı, "TIR'ımı sallayacak kadar hızlı gidiyordu " dedi.

Olay günü siyah otomobilin, kendisini solladığını, 100 metre ileride de orta şeritteki beyaz otomobile arkadan çarptığını belirtti.

Daha önce de, Emrah Serbes'in son 2 yılda 4 kez alkol tedavisi gördüğü belirlenmiş ve hastane kayıtları dava dosyasına girmişti.

İzmir'de bir aileyi yok eden kazayı önce bir başkası üstlenmişti. Soruşturma derinleştirilince Emrah Serbes gerçeğin ortaya çıkacağını anladı ve polise teslim olmak zorunda kalmıştı. Emrah Serbes, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

TRT Haber