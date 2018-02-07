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Serada muz bitti fiyatlar pahalandı

Türkiye'nin muzihtiyacının yüzde 50'sinin karşılandığı Mersin'in Anamur ilçesinde serada fiyatlar 2 liradan 4 liraya çıktı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:05
Serada muz bitti fiyatlar pahalandı

Anamur Ziraat Odası Başkanı Şeref Gümüş, fiyatların bu kadar yükselmesine, bu yıl muz seralarında yaşanan hasat düşüklüğünün sebep olduğunu vurguladı. Üreticilerin çoğunluğunun ellerindeki muzu sattığını dile getiren Gümüş, pazara arz edilen ürün miktarının azalmasıyla fiyatların yükselişe geçtiğini ifade etti.

Muz Üreticileri Birliği (Muz-Bir) Başkanı Mehmet Güzel ise, "Çiftçimizin eline bugün geçen net rakam 4 TL 4.20 TL civarında. Muzun yüzde 85’i bitti yüzde 15-20 kısmı kaldı. Muza talep var muz yok. Şuanda ithal muzlar yerli muzun arasında Ankara halinde metropolde 2 TL fiyat farkı var mesela Anamur muzu 6 TL ithal muz 8 TL. Üreticilerimiz alın terini hak ettiği şekilde alsın istiyoruz. Ve tüketicilerimizin de gönül rahatlığıyla Anamur muzu yemelerini talep ediyoruz" dedi. 

1980’lerden önce 1 kilo muzun 1 kilo et fiyatında olduğunu, bugün bir keçiboynuzu fiyatına satılmadığını ifade eden Güzel, "Bir yıl önce seranın dönümü 30-35 bin TL’ydi. Şuanda 80 bin TL’ye yapılıyor. Bunların hesaplamaları çiftçinin cebinden çıkan rakamlar" diye konuştu.

Üretici Ersoy Kocaoğlu ise halkın ana gelir kapısı olarak gördüğü muz hasadında sona yaklaşılması nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirterek, "Şu an fiyatlar 4 lira civarında ama bizi tatmin etmiyor. Çünkü hasat bitti fiyatlar öyle yükseldi. Seralarda 3-5 dal muz var. Bunları satsak da para kazandırmaz. O yüzden bu fiyatların hasadın başlamasıyla birlikte sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Üretici de muzunu bu şekilde iyi fiyata satarsa serasında daha iyi kimya kullanır daha iyi işçilik yapar. Muz şu an 10 lira olmuş hiçbir kimseye faydası olmaz" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:05
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