'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti

Gazetemiz Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü ''CHP, İyi Parti ve HDP’lilere kötü bir haberim var'' başlıklı yazısında son seçim anketi sonuçlarını değerlendirdi. AK Parti-MHP ittifakının oy potansiyelinin yüzde 60’ları bulacağını belirten Dilipak CHP, HDP ve Akşener’in İYİ Parti’sinin ise seçimlerde hezimete uğrayacağını yazdı.

Her 3 partinin de birbirleri üzerinde bir kambur olduğuna dikkat çeken Dilipak ''Tabi bu bugünkü durum. AK Partililerin rehavete kapılmaması gerek. Oyuna gelmemeleri gerek. Muhalefet bu sonuçları beklemiyordu. Şimdi çıldıracaklar. Bir yandan kendi içlerinde kavga ediyorlar, öte yandan hepsi birlik olup AK Partiye saldıracaklar. Kimin ne açığı, gizli-kapaklı işi varsa onları orta yere dökebilirler.. Bulamazlarsa iftira ederler.'' dedi.

İŞTE DİLİPAK’IN O YAZISI;

Son anket de yayınlandı! Şu an seçim olsa;

AK Parti: % 44.9, CHP: % 23.7, MHP: % 10.6, HDP: % 9.1, İyi Parti: % 2.7, Diğer: % 2.2, Cevapsız: % 2.0, Kararsız: % 2.1, Geçersiz/İptal: % 0.7, Sandığa gitmeyecek: % 2

Seçim ittifakları sonucu siyasi ağırlık merkezi açık ara AK Partiden yana. AK Parti - MHP ittifakı % 55 gibi gözüküyor. CHP - HDP ittifakı % 33 gibi. İyi Parti % 3 bile değil. Diğer Partiler % 2, Bağımsız % 2, kararsız % 2, oy vermeyecekler % 2, geçersiz % 1.

Bu öngörüler milletvekili seçimleri için. Sonuçta İyi Parti baraj altı. İttifak yapabileceği bir parti de yok. % 7’lik bir parti ile ittifak yapacak olsa, kendi küçük parti olarak kalacağı için bir varlık göstermesi mümkün değil.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde durum Erdoğan faktörü ile daha çok AK Parti’den yana. AK Parti’nin adayı belli. Diğer Partilerin adayları belli değil. AK Parti ve MHP koalisyonunun Cumhurbaşkanlığı seçimindeki toplam oy potansiyeli % 59-60 (% 48+% 11) CHP % 25, HDP % 9 İyi Parti % 3, Diğerleri: % 2,5. Tamamı % 40.

Tabi bu bugünkü durum. AK Partililerin rehavete kapılmaması gerek. Oyuna gelmemeleri gerek. Muhalefet bu sonuçları beklemiyordu. Şimdi çıldıracaklar. Bir yandan kendi içlerinde kavga ediyorlar, öte yandan hepsi birlik olup AK Partiye saldıracaklar. Kimin ne açığı, gizli-kapaklı işi varsa onları orta yere dökebilirler.. Bulamazlarsa iftira ederler.

AK Parti iyi, doğru adaylarla halkın önüne çıkmazsa, bu sonuç çantada keklik değil, bunu söyleyelim. Bu sonuç biraz da, sadece AK Partinin kendi tabanının oyu değil, CHP ve HDP’den kaçanların oyu. AK Parti bu oyu kalıcı kılmak istiyorsa, daha dürüst, daha bilgili ve daha cesur insanlarla yola devam etmeli.

Bakın aslında AK Parti - MHP ortaklığı Doğu ve Güneydoğuda biraz rahatsızlıklara sebep olsa da, orta Anadolu’da bu tersi bir sonuç doğuracaktır. Ama CHP - HDP - İyi Parti birlikteliği her yerde olumsuz yansıyacaktır sandığa. İyi Partinin çekirdek kadrosu MHP’den (...)

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