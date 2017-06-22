Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar Sofrası Türkistan’a Köprü Oldu

Ardından samimiyetin ve birlikteliğin doruğa ulaştığı, manevi bir atmosferde Sepetçiler Kasrı’nın bahçesinde kurulan iftar sofralarına geçildi. İftarı Türk Yurtlarının dernek başkanları, konsoloslar Yeşilay’ın üst düzey yöneticileri ve birbirinden değerli misafirler Kuran-ı Kerim ve dular eşliğinde bekledi.

Oruçlar açılıp akşam namazları kılındıktan hemen sonra program Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Başkanı İsmail Cengiz,’in duygu dolu konuşması ile devam etti.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Başkanı İsmail Cengiz, "Sizlerin buradaki varlığı davanın yalnız kalmayacağının bir göstergesidir." dedi.



Yeşilay'ın Fatih'teki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftar programına Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov'un yanı sıra Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı 40'ı aşkın dernek temsilcileri ve Türk dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



Burada bir konuşma yapan federasyon genel başkanı Cengiz, mübarek ay ve Kadir Gecesinde düzenlenen iftar programını onurlandırmalarından dolayı tüm soydaş kuruluşlar adına katılımcılara minnet duyduklarını belirtti.





Türk dünyasında yaşanan sorunlardan örnek veren ve sorunlara çözüm önerileri sunan Cengiz, "Doğu Türkistan'daki 30 milyon kardeşimizin, dindaşımızın dini ve milli kimliklerini koruması noktasında bizlere ihtiyaçları var. Onların yıllardır sergilemiş oldukları, onurlu yaşam için verdikleri var olma mücadelesi karşısında medeni dünyanın, özellikle Türk - İslam dünyasının sessiz kalması kabul edilir bir durum değildir." diye konuştu.



Irak ve Suriye'de yüzlerce yıldan beri yaşamakta olan Türkmenlerin son dönemde yaşadığı sorunlara dikkat çeken Cengiz, "Kerkük, Şanlıurfa; Halep, Gaziantep demektir." değerlendirmesinde bulundu.



İftarın ardından Türk sanat dünyasından çeşitli performansların sergilendiği programda sahne alan "dombra" parçasının söz ve müzik yazarı Arslanbek Sultanbekov ise iftar daveti için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Hepimizin ramazanı mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programı sunan Mustafa Yıldız; Bu etkinlik Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonunun Türk Cumhuriyetleri Türk akraba toplulukları ile yapacağı bağımlılıkla mücadelede ilk adım olduğunu bundan sonraki adımlarda ise, Türkiye’nin bilgesinde ve kardeşler coğrafyasında ortaya koyacağı yeni vizyonunun habercisidir. Bu vesile ile ilk proje olarak Kırgıziztan’da Türkiye Yeşilay cemiyeti ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu mutabakatı ile başlatılmış oldu. Dedi.

Program Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı 40'ı aşkın dernek temsilcilerine verilen sertifikalar ile tamamlandı.

HABER / MUHAMMET BİNİCİ / PROGRAM YAPIMCISI/ ARAŞTIRMACI/GAZETECİ