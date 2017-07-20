Sepaş Enerji’den indirimli elektrik fırsatları

Serbest tüketici sözleşmesi ve indirimli elektrik

Sepaş Enerji ile serbest tüketici sözleşmesi imzalayan elektrik kullanıcıları ödedikleri fatura tutarına göre elektrik faturası indirimi ile Sepaş Enerji müşterisi olarak Sepaş Enerji’nin sunduğu ayrıcalıklı fırsatlardan da yararlanabiliyorlar.

Sepaş Enerji indirimli elektrik ile ilgili daha detaylı bilgi almak tüketiciler; www.sepas.com.tr adresinden, 0532 575 5 186 numaralı Sepaş Enerji WhatsApp Hattından, 444 5 186 numaralı çağrı merkezinden veya Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden detaylı bilgiye ulaşabilir.