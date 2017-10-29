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Şenol Güneş'ten flaş Lens ve Medel açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2017 Pazar 01:36
Şenol Güneş'ten flaş Lens ve Medel açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, galibiyetle ilgili olarak "Alanyaspor dönüşleri iyi yapan bir takımdı. Birçok maçta farklı geri düşmesine rağmen geri geldi. Bizim için zor maçtı. Hücum yapmak yerine geriye oynamamaız rakibe gol şansı vardı. 1-1'den sonra rakibin coşkusu oldu. İkinci yarıda oyuna hakimdik. Golü geç de olsa bulduk. Hakkımız olan bir galibiyetti, oyuncuları tebrik ediyorum." dedi.

Jeremain Lens ve Gary Medel'in oyuna girmek istemediği yönündeki iddialara cevap veren Şenol Güneş "Orta sahada oyuncu değişikliği yapmayı düşündüm. Değişiklik için isim söylemedim. Yavaş geliyorlardı kulübeye, 'Beni oyuna almaz' gibi yürüyorlardı. Sonrasında Necip'i oyuna aldık. Kötü bir niyet yok. Ancak ben çağırdığım zaman oyuncular koşarak, heyecanla gelmeli." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 01:36
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