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Şenol Güneş'ten flaş Eto'o ve Vagner Love açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Antalyaspor karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 23:41
Şenol Güneş'ten flaş Eto'o ve Vagner Love açıklaması

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamaları şöyle;

Geriden gelip kazanmak önemliydi. Rakip ve biizm için zor bir maçtı. hareketli bir maç oldu. Deplasmanda oldukça fazla pozisyon yakaladık ve hiç beklemediğimiz pozisyonlar da verdik. Genel olarak bakarsak hak ettiğimiz bir maç olarak görüyorum. Artık önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız. ransfer bildiğim kadarıyla ayın 1'ine kadar devam ediyor. Transferle ilgili açıklamaları başkan yapıyor.

“Eto’o’dan bilgim yok”
 
Samuel Eto’o’nun transferinin sorulması üzerine Güneş, “Benim bildiğim yok. Yönetim ve başkan yapıyor, forvetle ilgileniyoruz. Zaman gösterecek. Yönetim veya başkan yapar. Eto ile ilgili bana bulaşan bir bilgi yok” 

"İsim üstünde durmak doğru değil"
 
'Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love, gündeminiz de var mı?' sorusuna Güneş, şu cevabı verdi: 

“Transferle ilgilenmiyorum. Oyuncu almak para meselesidir. Başkan, Messi, Suarez’i de alsa ben hayır demem. Bakarsınız alır isi üstünde durmak doğru değil.”

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:41
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Vagner Love
  4. Eto'o
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