Şenol Güneş'ten Balotelli açıklaması: İstemedim çünkü...

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"Cenk Tosun transferini ben de televizyondan öğrendim, Kesinleşmişse hayırlı olsun diyorum. Hem üzüldüm hem de sevindim. Cenk iyi bir Beşiktaşlıydı. Kendini planlı bir şekilde büyüttü. Takımda kalmasını isterdim. Bonservisinden para artarsa ekonomik bir golcü alınmasını isterim"

ARDA TURAN'I KİM İSTEMEZ

"Dün bir haber gördüm 'Arda Turan'ı istemiyorum' demişim. Onu istemeyen bir antrenör olamaz. Arda kariyer olarak şu anda Cenk'in önünde. Burak da Arda da Selçuk da beğendiğim oyuncular. Hiç yeri değil ama Ozan'ı duydum. Çok üzüldüm. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürsün. Bazen biz de elimizdeki oyuncuyu kaybedebiliyoruz."

BALOTELLI AÇIKLAMASI

"Balotelli hakkında kendine ve çevresine zarar veren bir oyuncu olduğu yönünde bilgi aldım. Bu yüzden istemedim. Bedavaya geliyorsa gelsin dedim. Yaramazlık yaparsa göndeririz. Ama para verip alırsak, zarar verirse ne olacak? Soru işaretli bir oyuncu."

DEMBA BA GELİYOR MU?

"Demba Ba ekonomik olursa gelir. O kabul; Demba Ba şu anda Cenk'in yerine alınabilecek bir oyuncu değil. Alınacak oyuncu konusunda net bir şey yok, sadece isimler konuşuluyor"

Haber 7