Şenol Güneş'ten Avcı'ya jest!

2017 Türkiye Futbol Vakfı ödül töreninde Yılın Teknik Direktörü ödülüne Beşiktaş'ınterübeli teknik adamı Şenol Güneş layık görüldü.



Şenol Güneş ise bu ödülü Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile paylaştı.



Ödül töreninde açıklamalar yapan Şenol Güneş, "Türkiye Futbol Vakfı'na teşekkür ederim ama ben bu ödülü Abdullah Avcı ile paylaşmak istiyorum. Onun adına alıyorum. dedi.



Şenol Güneş'in bu açıklamalarının ardından Abdullah Avcı ve ödül töreninde bulunanlar uzun süre alkışladı. (Sporx)

