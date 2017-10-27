Şenol Güneş'in parlattığı golcüler

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş'in somut verilerle meslektaşlarından fazlasıyla önde olduğu konu, elindeki hücum oyuncusu hamurunu yoğurup şekillendirerek fırına komple santrforlar vermek ve sezon sonlarında Türk futbol kamuoyuna dumanı üzerinde kusursuz gol kralları servis etmek olarak göze çarpıyor.

Shota Arveladze

Sene 1993. Dönemin başkanı Sadri Şener'in devre arasında Trabzonspor camiasına hediye ettiği Arveladze kardeşlerden Shota'nın yolu, aynı dönemin Eylül ayı içerisinde antrenörlükten teknik patronluğa yükselen Şenol Güneş'le ilk kez kesişiyor.

Kiralık olarak kadroya katılan Gürcü oyuncu, Şenol hocanın komutasında sezonu harika bir performansla 18 maçta 15 golle tamamlayarak bonservisini elinde bulunduran Dinamo Tiflis'e dönüyor. Ancak bu ayrılık çok uzun sürmüyor; ivme yakaladığı Karadeniz ekibine 1995'te bu kez bonservisiyle dahil olan Shota, bavulunun içindekileri dolaplara kalıcı olarak yerleştirebilmenin de rahatlığıyla rakip filelere penaltısız 25 gol göndererek Şenol Güneş'in çıkardığı ilk gol kralı olmayı başarıyor.

Bu ilgi çekici performans da genç Shota'ya dönemin dev kulüplerinden Ajax'ın kapılarını ardına kadar açıyor.

Fatih Tekke

Geldik 2004'e. Şenol hoca Trabzonspor'daki ilk ve şimdi değineceğimiz ikinci dönemlerinin arasına A Milli takımımızla bir adet Dünya Kupası üçüncülüğü sıkıştırdıktan sonra şans bu kez Fatih Tekke'nin yüzüne gülüyor.

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Hoca, önceki Trabzon macerasında henüz 16 yaşındayken karşılaştığı ve as takım formasıyla ilk şansını verdiği Tekke'yi en iyi tanıyanlardan biri olmanın avantajını fazlasıyla kullanıyor. Tekke de geçmiş dönemin aksine Shota, Hami ve Hamdi gibi mevki bakımından dişli rakiplerin bulunmamasının ve dolayısıyla Güneş'in ideal santrforu konumunda olmanın özgüvenini hissediyor.

Devre arasında takıma katılan Güneş, talebesindeki golcü bitiriciliğini ve sezgilerini başka bir seviyeye çıkararak sezon sonunda 31 rakamına ulaşmasını sağlıyor ve kendisinin yetiştirdiği ilk yerli gol kralını, "Fatih Sultan Tekke"yi Türk futboluna armağan ediyor.

Burak Yılmaz

Sıra 2011'de. Şenol Güneş'in üçüncü Trabzon seferinin üçüncü senesi. Bu aynı zamanda, Türk futbolunun yeni yıldız adayı olarak görüldüğü senelerde Beşiktaş'ta sol açık, Manisaspor'daki umut vaad eden performansından sonra Fenerbahçe'de sağ açık mevkilerinde kaybolan Burak Yılmaz'ın ise, tatsız geçen Eskişehir macerasından sonra Trabzonspor'daki ikinci senesi.

Bir önceki sezonu Şenol Güneş'in 4-2-3-1'inde merkez santrfor olarak tamamlayan Burak, saha içi görevindeki bu değişikliğin ne kadar olumlu olduğunu ligde kaydettiği 19 golle gösteriyor. Bir sene sonrası ise adeta bir peri masalı: Gol krallığı tahtını kimselere kaptırmayan Burak Yılmaz ağları tam 33 kez sarsıyor ve Tanju Çolak'ın 39 gollük "Altın Ayakkabı"lı rekoruna göz kırpıyor.

Şenol Güneş'in ustalık eseri olarak kabul edebileceğimiz "Kral", bu parmak ısırtan formunun karşılığını da sezon içinde sırtına geçirdiği A Milli forma ve sezon sonunda Galatasaray'la imzaladığı sözleşmeyle alıyor.

Fernandao

2014 senesindeyiz şimdi. Şenol Güneş Bursaspor'un dümenine geçiyor ve fazla geniş olmayan kadrosunda geçen sezon devre arasından itibaren 10 golle takımına katkı veren Fernandao'nun bulunduğunun da farkında.

Hocanın maksimum verim elde ettiği "pivot santrfor" tanımına bire bir uyan Sambacı golcü, ülkesi dışındaki ilk serüveninde 22 sayısına erişmekte fazla zorlanmıyor ve sezonu bu anlamda zirvede tamamlamayı başarıyor.

Şenol hocanın cilalayıp parlattığı Fernandao, başarısının meyvesini Türkiye kariyerinde futbolseverlerin pek fazla tanımadığı Brezilyalı forvet oyuncusu noktasından başlayıp "Fenerbahçe'nin 9 numarası"na evrilerek topluyor.

Mario Gomez

Bir sene sonrası. Şenol Güneş, Slaven Bilic'ten boşalan Beşiktaş teknik patronluğu koltuğuna oturuyor ve kulübün tarihine geçecek olan son iki sezonun temelleri atılıyor. Mario Gomez'in o eski gösterişli Bayern günlerinden ise eser yok.

Fiorentina'da sakatlıklarla boğuşarak geçirdiği formsuz sezonun ardından fizik, kondisyon ve moral olarak çöküntüdeki Alman yıldızın senelik ücreti de Mor Menekşeleri kendisinden iyice soğutuyor. Bu nedenler İtalyan ekibini, Beşiktaş'ın kiralama teklifini kabul etme konusunda ikna için yeterli oluyor.

Devamı ise bambaşka bir hikaye. Gomez'i takıma üç-dört hafta içerisinde alıştıra alıştıra monte eden Şenol Güneş, bir diğer pivot santrforun, daha da önemlisi sönmüş olarak kabul edilen bir yıldızın içindeki kaliteyi ve isteği yeniden ortaya çıkarıyor ve "Süper Mario" siyah beyazlıları göçebe geçirdikleri sezonda attığı 26 golle özlenen şampiyonluğa ulaştırarak gol krallığını ilan ediyor.

Kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Beşiktaş'ın başında yakalayan Şenol hoca, Mario Gomez'in de EURO 2016'da Almanya Milli Takımı'na dönüşünün kapılarını açıyor.

Cenk Tosun

2016'da ise siyah beyazlı camiada bir endişe hakim. Evet Şenol Güneş takımın başında, evet takımın omurgası kısmen korundu ama Bundesliga'ya dönen Gomez'in yeri nasıl dolacak? İki sezon boyunca Ba ve Gomez'in yedeği konumundaki Cenk Tosun ve takıma yeni katılan Aboubakar bu mevki için yeterli olabilecek mi? Bu tartışmaların eşliğinde Cenk sezona iyi başlıyor ancak Aboubakar'ın Avrupa haricindeki performansı taraftarları düşündürüyor.

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Cenk de formunu yitirirse takımın gol yollarındaki etkinliğinin kaybolacağı futbol konuşulan ortamlarda sesli olarak ifade edilmeye başlıyor. Ancak Cenk Tosun bu negatif yorumların yersiz olduğunu sezon geneline yaydığı göz kamaştırıcı performansı ve krallıkta Vagner Love'un üç golle gerisinde kalsa da 20 kez rakip fileleri havalandırmasıyla kanıtlıyor.

Şampiyon Beşiktaş'ın ambleminin üzerine üçüncü yıldızın eklenişindeki en büyük pay sahibi olan ve Milli takımın da ideal santrforu olarak kabul görmeye başlayan "Tosun Paşa", Premier Lig takımlarının da yavaş yavaş ilgisini çekmeye başlıyor.

Günümüze gelecek olursak, Şenol Güneş'in bu sezon da güvenmekten vazgeçmediği Cenk Tosun, an itibariyle ligde üç, A Milli Takım forması altında beş, özellikle de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan üç maçta kaydettiği üç gol ile Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Formunu her geçen gün bir kademe daha yükselten Cenk, Şenol hocanın parlattığı golcüler zincirinin en son halkası olarak dikkat çekiyor. Bu niteliğini görev aldığı her takımda kamuoyuna tekrar tekrar sergileyen Güneş, futbol dediğimiz oyunun baş aktörleri olan golcüleri ve dolayısıyla en güzel anı olan golleri sahalarda bol bol görmemize olanak sağlamaya devam edecek gibi görünüyor…