Şenol Güneş'in istediği forvet: Wagner

Kamerunlu golcü Aboubakar için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş'ın alternatif olarak gündemine yeni bir isim girdi.

Fanatik'te yer alan habere göre Chelsea’den Remy ve Manchester City’den Bony için temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hoffenheim forması Sandro Wagner için de temaslarda bulunuyor. Beşiktaş'ın bu transferdeki planı, satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncuyu kiralamak olduğu aktarıldı.

Hava toplarında çok etkili

Teknik direktör Şenol Güneş’in istediği pivot forvet tanımına uyan 1.94 boyundaki Wagner, hava toplarında etkili olan ve hücum bölgesinde yaptığı servislerle dikkat çekiyor. Oyuncu Konfederasyon Kupası’nda Almanya Milli Takım formasını da terletti. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun Hoffenheim ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor.