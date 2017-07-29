Şenol Güneş'e 'Milli Takım'ın başına geçmenizi Erdoğan isterse ne dersiniz' sorusu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın İspanya kampında basın toplantısı düzenledi.

Güneş, A Milli Takım'dan teklif almadığını, Beşiktaş'ın başında kalacağını söyledi.

İşte Güneş'in sözleri:

KELİME OYUNU YAPMIYORUM, BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDAYIM



Başarılı teknik adam, "Fatih hoca çok iyi işler yaptı. Hatalar yaptı mı, ben de yaptım. Yıpratırsak, değerlerimiz kalmaz. Benim de Milli Takım için adım geçiyor. Kim düşünüyorsa, takdir ediyorsa teşekkür ediyorum. Kelime oyunu yapmıyorum, çok net konuşuyorum. Şu anda Beşiktaş'tayım ve burada mutluyum. Beşiktaş ile yeni mukavele yaptım, imza attım. Uygulamasını bilemem. Şu anda Beşiktaş'a ait biriyim. Ben imza attım ve uzatmadan yaptım o işi. Ait olduğum bir kurum var. Kurumlar, devlet, millet, camialar önemli. Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Resmi olarak böyle bir şey yapmam mümkün değil. Duygu olarak da, bir yere gidip görüşmem" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İSTERSE NE DERSİNİZ DİYE SORDULAR?



Güneş, bir muhabirin "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan isterse ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Milli Takım'da görevde olmayan birinin çalışma yapması daha doğru olur diye düşünüyorum" diyerek cevap verdi.

Güneş, "Teklif gelirse, başkana söylerim. Burayı çalıştırırken, başka bir yeri çalıştırmak çok doğru bulmadığım bir iştir. Başkan şu anda benim görevime son verebilir mi? Verebilir. O zaman ben başka bir şey düşünürüm. Federasyonun ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama bana yansıyan da, adımın geçtiği, maç sayılarının söylendiği" dedi.