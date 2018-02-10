Şenol Güneş: Zor maçlarda gereğini yapacağız

Süper Lig’in 21. haftasında Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup ederek puanını 40’a yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kazanmanın kendileri adına güzel olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Mutluyuz. Daha da önemlisi, bugünkü kazanma anlayışı 3 puan getirirken, moral ve güven de getirdi. Oyun temposu olarak da iyiydik. Oldukça fazla pozisyon bulduk. Rakibin gücü ne olursa olsun iyi bir niyetle savaştılar. İlk yarıdaki 11’e göre bu 11 daha farklıydı rakipte. Zaman zaman top kayıpları ve gol kaçırma dışında iyiydik. Bu havada bizimle olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karşılaşma sırasında Negredo’nun oyundan çıktığı anda taraftarların yaptığı desteğin normal olduğunu söyleyen Güneş, “Bizde ilk yarıda değişiklik olabilir, başka dakikada da. Bunun erken ya da geç dakikası yok. Bizim için her oyuncu iyidir. Bazen oynayan bazen de oynamayan oyunculara olumsuz baskı yapılıyor. Negredo gol atsa da atmasa da önemlidir bizim için. Vagner Love da çok önemli, Mustafa da çok önemli, Tolgay da çok önemli bizim için. Bugün böyle gerekti değişiklikler. Cuma günü belki farklı şeyler olacak, hafta içinde farklı. 2 yeni oyuncuyu bir an evvel oyuna sokmak istedim, taraftarlar daha da yakınlaşsın istedim. İkinci yarının başında rakip etkiliydi, Tolgay’ı alabilirdim oyuna ama Medel’i orta sahaya kaydırdım” dedi. Talisca’yla ilgili bir soruyu da yanıtlayan başarılı teknik adam, “Talisca’yla ilgili kanaatimi daha önce söyledim. İkinci yarıda oynadığımız maçlarda Bursa maçında biraz etkisiz kaldı ama bunun dışında oynadığı maçlarda gol ve asistle katkıları var. Top kayıpları oluyor ama tebrik ediyorum, iyiydi bu maçta. Diğer oyuncular da çok iyiydi. Sevinçte gelirken herhalde gidecek yer bulamadı ve bana geldi” ifadelerini kullandı.