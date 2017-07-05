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Şenol Güneş ve ekibi, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi sağlık kontrolünden geçti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
Şenol Güneş ve ekibi, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibi, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş ve teknik ekibin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Kontrollerin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin yapılmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
  1. Beşiktaş
  2. Acıbadem
  3. Şenol Güneş
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