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Şenol Güneş: Turu geçtiğimiz için mutluyum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:19
Şenol Güneş: Turu geçtiğimiz için mutluyum

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında, rakibe oranla daha fazla pozisyon üreten ve gol atmaya daha yakın takım olduklarını vurgulayarak, oyuncularını kutladı.

Siyah-beyazlı futbolcular Vagner Love ve Jeremain Lens'in performanslarını değerlendiren Güneş, "Lens'e kızmamın sebebi, ondan ümidi kestiğim için değil, girdiği pozisyonu gole çevirmesi gerektiği içindi. Gayreti var ama oyun olarak daha üst seviyede oynamasını bekliyorum. Love ise aramıza yeni katıldı. Niyeti, katılımı iyi, futbolu biliyor ama takım uyumu henüz oturmadı. Pozisyon da buldu ama atamadı. Bazen insanın basireti bağlanır. Daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Daha üst seviyede oynamasını bekliyorum, o da bunu yapacaktır." diye konuştu.

Şenol Güneş,3 kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Tüm oyuncuları oynatmaya çalışıyorum. Bu zor dönemde geçerken istediğimiz seviyenin altındayız, bunu kabul ediyorum. Kendimize güveniyoruz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Camianın beklentilerini biliyoruz. Sahada başarılı olmak, sonuç almaktan geçer gibi duruyor ama herkesin beğenisini kazanmak, üstün oynamak ve düzgün olmak önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:19
  1. Şenol Güneş
  2. Ziraat Türkiye Kupası

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