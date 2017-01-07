Şenol Güneş: Trabzon Ekici'yi göndermek zorunda

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güneş, transferi konuşulan isimlerden olan Mehmet Ekici ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Trabzon Ekici'yi göndermek zorunda
Eklenme: 07 Ocak 2017, 14:53
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Güneş, Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici ile ilgili sorulara cevap verdi.

İşte Şenol Güneş'in Mehmet Ekici ile ilgili yaptığı açıklamalar;

  • "Mehmet Ekici'nin adı bizimle geçmiyor. Trabzonspor, Mehmet Ekici ile anlaşamıyor, bırakmak zorunda. Mehmet Ekici'yi alırsam Talisca, Tolgay, Olcay, Oğuzhan'ı bırakmam lazım. Bizim önceliğimiz santrfor"

Avrupa Ligi yorumu

  1. "UEFA Avrupa Ligi değil de lig şampiyonluğunu daha çok isterim. Şampiyonlar Ligi için aynı şeyleri söyleyemem. Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecanı UEFA Avrupa Ligi'nde duyamıyorum ama bu kazanmak istemediğimizi anlamına gelmiyor"

Sakatlıklar ile ilgili yorumu

  • "Caner'in dönüşü Nisan mı olur, Mart mı olur, tam olarak bilemiyorum. Veli'nin dönmesini isterim ama 2 yıldır yok"

(Yeni Şafak)
 
EtiketlerTrabzonTrabzonsporBeşiktaşAntalyaAvrupaŞenol Güneş
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