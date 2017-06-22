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Şenol Güneş o futbolcuyu istedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'de top koşturan Ozan Tufan'ın alınmasını istedi. Şenol Güneş, 22 yaşındaki oyuncuyla Bursaspor'da beraber çalışmıştı.

22 Haziran 2017 Perşembe 11:14
Şenol Güneş o futbolcuyu istedi

Yeni sezon için kadrosunu takviye etmek isteyen Beşiktaş'ta ezeli rakipleri Fenerbahçe'de top koşturan Ozan Tufan gündeme geldi. Bursaspor'da görev yaptığı 2014-2015 sezonunda 22 yaşındaki futbolcuyla çalışan teknik direktör Şenol Güneş, Ozan'ı ısrarla istiyor. Ön liberoda da oynayan futbolcunun da Beşiktaş'a transfer olarak yeniden deneyimli teknik adamla birlikte aynı takımda yer almak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN ONAY İSTEYECEK

Siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncunun menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla nabız yokladığı ifade edildi. Ozan Tufan'ın menajerinin bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile oyuncusu için masaya oturacağı ve siyah-beyazlı takıma transfer olmasına onay vermelerini isteyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Portekiz ekibi Benfica'ya göndermek istese de sunulan teklifin tatmin edici olmadığı belirtildi. Milli futbolcunun durumunun, menajeri Ahmet bulut'un bugün Fenerbahçe yönetimi ile yapacağı toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 11:14
  1. Bursaspor
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Ozan Tufan
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