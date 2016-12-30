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Şenol Güneş o futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'in gönderilmesini istedi.

Şenol Güneş o futbolcunun biletini kesti!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 18:11
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'ın gönderilmesini istedi.

Veli Kavlak'ın sözleşmesi dondurulmuştu

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi görüp defalarca bıçak altına yatan ve 2 yıldır doğru düzgün maç oynayamayan Veli Kavlak'ın sözleşmesi dondurulmuştu.

Şenol Güneş, Kavlak'ı kadroda düşünmüyor

Sezonun ikinci yarısından bu yana takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği öğrenildi.

Transfer teklifi gelmedi

Yönetimin, Kavlak'a kendisine kulüp bulmasını söylediği ifade edildi. Ancak şu ana kadar tecrübeli futbolcuya herhangi bir transfer teklifi gelmedi. Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan oyuncunun sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor.

 
EtiketlerVeli KavlakBeşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş
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