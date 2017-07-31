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Şenol Güneş Milli takımın başına geçti iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayacağı söylendi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:59
Şenol Güneş Milli takımın başına geçti iddiası

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ileri sürüldü.

DHA'dan Faik Gürses'in haberine göre; konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayacağı söylendi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:59
  1. şenol güneş
  • trabzonofsportrabzonofspor1 sa önce
    Çok fazla konuşup sık sık fetö kumpası sonucu fenerbahçeye yapılan haksızlığın olduğu yılki kupayı kendinin sansa da! denizli ve kabadayılık meraklısı terimden bin kez iyidir.yılmaz vural yada Rıdvan dilmen daha iyi tercih olurdu ama şenol güneşte fena tercih değil
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