Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş: Maçı kazanırsak gruptan çıkacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2017 Salı 19:05
Şenol Güneş: Maçı kazanırsak gruptan çıkacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ilk mücadeleye göre daha zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculardan Tolgay Arslan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Monaco ile birbirlerini tanıdıklarını belirten Güneş, "Rakibimizin bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olmakta sıkıntıları vardı ama grupta en iyi oyunculara sahip ekiple oynayacağız. Sidibe ve Falcao yokken bile forvet pozisyonunda Keita Balde var. Onu bekliyoruz. Dolayısıyla rakibimizde bir eksik görmüyorum." diye konuştu.

Maçı kazanmaları durumunda gruptan çıkacaklarını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Kaybetmemek bile avantaj olacaktır. Öncelikle kazanmayı ama en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmayı düşündüğümüz bir maç. O yüzden sabırlı oynayacağız. Hazırlıklı olmalıyız çünkü iyi kapanıp hızlı çıkan oyuncuları var. Aldığımız puanlara bakarak maça çıkmayacağız. Rakibimizin oyuncularına göre nasıl tedbir alırız, ona bakacağız. Maçı kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz. Riskleri nasıl ve ne zaman alacağımızı oyun içerisinde göreceğiz."

CANER ERKİN YOK

Deneyimli teknik adam, dikkatli ve sabırlı bir oyun oynamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada sabır çok önemli. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde ise hücum yapacağız. Oynadığımız üç karşılaşmada da kendimizi hem bireysel hem de takım olarak test etme şansımız vardı. Umarım bizim için yarın da güzel bir test maçı olur. Kendi oyunumuzu sergileyerek öncelikle 3 puan almak, olmazsa 1 puan elde etmek istiyoruz. Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin kadroda olmayacak."

Karşılaşmada forma giyecek her oyuncunun elinden geleni yapacağına inandığını aktaran Güneş, Monaco'nun yarınki mücadeleye Fransa liginde son hafta oynadığı Bordeaux maçının ilk 11'iyle çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarların maça etki edeceğini düşündüğünü de ifade eden Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sinemada sessizlik vardır, ben yarın burada çok gürültü olacağını düşünüyorum. Zor bir maça seyircinin etkisi olacaktır. Rakibin çok dinamik oynayacağını düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir futbol olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi önemli bir olay. Önemli olan, bu yarışta olmak ve marka değeri olan kulüplerle yarışmak. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan birisiyiz. Diğerlerine de başarılar diliyoruz."

- Tolgay Arslan: "Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ise Monaco karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını ifade etti.

Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve rakiplerinin çok yetenekli oyunculardan kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayan Tolgay, 3 puan alarak turu garantilemek istediklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde sadece Beşiktaş'ı değil, aynı zamanda Türkiye'yi de temsil ettiklerini aktaran Tolgay, "Elde ettiğimiz başarıyla tüm ülkenin gurur duyması ve herkesin bizi desteklemesi gerekiyor. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah güzel bir sonuç alacağız." diye konuştu.

Monaco'nun eksiklerinin kendilerini ilgilendirmediğini ve her iki takımın da birbirini iyi tanıdığını dile getiren Tolgay, şunları söyledi:

"Bazen kazanır bazen kaybederiz ama son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Yarınki maçta çok taraftar bekliyoruz. Şunu da unutmamamız gerekiyor, biletler 100 liradan başlıyor. Babalar, çocuklar geliyor. Parasını biriktirip gelenler oluyor. Biz onları sevindirmeye mecburuz. Her maçta galibiyet alamıyorsunuz ama mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 19:05
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu
  2. Tolgay Arslan

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahmud Abbas yine bildiğiniz gibi...
    1. Mahmud Abbas yine bildiğiniz gibi...
    2. TMSF o kanalı 245 bin TL’ye satıyor
    3. Savaşmak için yeni yetki istediler
    4. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar
    5. Öldürülen ABD askerlerinin cesetlerini..
    6. Komutanları dahi Taliban'a katılıyor
    7. İbadi’den flaş açıklama: Tüm..
    8. Küfür eden futbolcular PFDK'ya sevk..
    9. Taliban kritik noktaları kuşatma..
    10. BM: Yeterince yardım yapamadık
    11. Filistin'in İngiltere'den Balfour..
    12. Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Türk..
    13. Şenol Güneş: Maçı kazanırsak gruptan..
    14. Bir gazetecinin gözünden Beştepe..
    15. Metin Uca’dan skandal paylaşımlar…..
    16. Ekonomide günün özeti - 31 Ekim 2017
    17. Trabzonspor'un golcüleri geçen sezonu..
    18. Beşiktaş rekor için sahaya çıkıyor
    19. Dünyanın en çok kazanan tenisçisi oldu
    20. Beşiktaş, Avrupa'da 200. maçına çıkacak
    80 lirayla Türkiye'ye geldi, şimdi milyoner oldu
    80 lirayla Türkiye'ye geldi, şimdi milyoner oldu
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’