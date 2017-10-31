Şenol Güneş: Maçı kazanırsak gruptan çıkacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ilk mücadeleye göre daha zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculardan Tolgay Arslan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Monaco ile birbirlerini tanıdıklarını belirten Güneş, "Rakibimizin bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olmakta sıkıntıları vardı ama grupta en iyi oyunculara sahip ekiple oynayacağız. Sidibe ve Falcao yokken bile forvet pozisyonunda Keita Balde var. Onu bekliyoruz. Dolayısıyla rakibimizde bir eksik görmüyorum." diye konuştu.

Maçı kazanmaları durumunda gruptan çıkacaklarını dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Kaybetmemek bile avantaj olacaktır. Öncelikle kazanmayı ama en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmayı düşündüğümüz bir maç. O yüzden sabırlı oynayacağız. Hazırlıklı olmalıyız çünkü iyi kapanıp hızlı çıkan oyuncuları var. Aldığımız puanlara bakarak maça çıkmayacağız. Rakibimizin oyuncularına göre nasıl tedbir alırız, ona bakacağız. Maçı kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz. Riskleri nasıl ve ne zaman alacağımızı oyun içerisinde göreceğiz."

CANER ERKİN YOK

Deneyimli teknik adam, dikkatli ve sabırlı bir oyun oynamaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada sabır çok önemli. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde ise hücum yapacağız. Oynadığımız üç karşılaşmada da kendimizi hem bireysel hem de takım olarak test etme şansımız vardı. Umarım bizim için yarın da güzel bir test maçı olur. Kendi oyunumuzu sergileyerek öncelikle 3 puan almak, olmazsa 1 puan elde etmek istiyoruz. Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin kadroda olmayacak."

Karşılaşmada forma giyecek her oyuncunun elinden geleni yapacağına inandığını aktaran Güneş, Monaco'nun yarınki mücadeleye Fransa liginde son hafta oynadığı Bordeaux maçının ilk 11'iyle çıkacağını düşündüğünü belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarların maça etki edeceğini düşündüğünü de ifade eden Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sinemada sessizlik vardır, ben yarın burada çok gürültü olacağını düşünüyorum. Zor bir maça seyircinin etkisi olacaktır. Rakibin çok dinamik oynayacağını düşünüyorum. Güzel ve keyifli bir futbol olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi önemli bir olay. Önemli olan, bu yarışta olmak ve marka değeri olan kulüplerle yarışmak. Biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan birisiyiz. Diğerlerine de başarılar diliyoruz."

- Tolgay Arslan: "Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ise Monaco karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını ifade etti.

Zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve rakiplerinin çok yetenekli oyunculardan kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayan Tolgay, 3 puan alarak turu garantilemek istediklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde sadece Beşiktaş'ı değil, aynı zamanda Türkiye'yi de temsil ettiklerini aktaran Tolgay, "Elde ettiğimiz başarıyla tüm ülkenin gurur duyması ve herkesin bizi desteklemesi gerekiyor. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah güzel bir sonuç alacağız." diye konuştu.

Monaco'nun eksiklerinin kendilerini ilgilendirmediğini ve her iki takımın da birbirini iyi tanıdığını dile getiren Tolgay, şunları söyledi:

"Bazen kazanır bazen kaybederiz ama son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Yarınki maçta çok taraftar bekliyoruz. Şunu da unutmamamız gerekiyor, biletler 100 liradan başlıyor. Babalar, çocuklar geliyor. Parasını biriktirip gelenler oluyor. Biz onları sevindirmeye mecburuz. Her maçta galibiyet alamıyorsunuz ama mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."