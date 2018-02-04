Şenol Güneş inanamadı!

Tüm hafta takımını çok iyi hazırlamasına rağmen alınan beraberliğin şaşkınlığını yaşayan deneyimli teknik adam, basın toplantısının ardından uzun bir süre soyunma odasından çıkmadı. Normalde toplantı bitimleri hemen takım otobüsüne geçerek stattan ayrılan tecrübeli teknik direktörün soyunma odasında beklemesinin nedeni ortaya çıktı. Futbolcuların çoğunun otobüste bulunmasına rağmen Güneş’ün yardımcılarıyla birlikte maçın özetini izleyip kısa bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Yenilen golleri masaya yatıran Güneş’in “Rakibe bu kadar imkan tanır ve adeta ‘Al da at’ dersen olacağı bu. Bu goller bize yakışmadı. Şu an şoktayım” diyerek tepki gösterdiği ve orta sahanın verimsizliğine dikkat çektiği belirtildi.

YÖNETİMİN ORTAK DÜŞÜNCESİ: ''SORUN ORTADA''

Bursaspor'a yenilmekten sona anda Alvaro Negredo’nun golüyle kurtulan Siyah-Beyazlılar’da ortaya konan futbol yöneticileri de sinirlendirdi. Başkan Fikret Orman’ın gelmediği maç sonrası İstanbul’a dönüş yolculuğunda takımın deplasmanlarda aldığı sonuçlar görüşüldü. Karşılaşmayı statta izleyen Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hasan Özköse ve Hüseyin Mican gibi isimlerin, futbolcuların performansını eleştirerek, “Özellikle orta saha hiç yok. Ortadan top çıkmıyor. Oğuzhan da Talisca da etkisizdi. Bu sezon en büyük sorun ortada ayrıca yediğimiz goller de cabası” dedikleri öğrenildi.

TOLGAY ŞAŞKINLIĞI

Vida transferinde rağmen savunmanın da eski görüntüsünden çok uzak olduğunu ifade eden yöneticiler, en büyük şaşkınlığı ise oyuncu değişikliklerinde yaşadı. Oğuzhan Özyakup’un kötü performansına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Tolgay Arslan’ı oyuna almaması hata olarak gösterildi. “Açıkcası ikinci 45’te Tolgay’ın gireceğini bekliyorduk ama olmadı. Tolgay fizik olarak da hazır bu bizi şaşırttı” diyen yöneticiler, sonuna kadar arkasında oldukları Güneş’in bu kez yanlış bir karar verdiğini söylediler.