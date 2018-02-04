THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş inanamadı!

Bursaspor maçının ardından Şenol Güneş soyunma odasında maçı izledi. Tecrübeli hoca, “Rakibe bu kadar imkan tanır ve ‘Al da at’ dersen olacağı bu. Şu an şoktayım” diyerek orta sahanın verimsizliğine dikkat çekti.

04 Şubat 2018 Pazar 10:13
Şenol Güneş inanamadı!

Tüm hafta takımını çok iyi hazırlamasına rağmen alınan beraberliğin şaşkınlığını yaşayan deneyimli teknik adam, basın toplantısının ardından uzun bir süre soyunma odasından çıkmadı. Normalde toplantı bitimleri hemen takım otobüsüne geçerek stattan ayrılan tecrübeli teknik direktörün soyunma odasında beklemesinin nedeni ortaya çıktı. Futbolcuların çoğunun otobüste bulunmasına rağmen Güneş’ün yardımcılarıyla birlikte maçın özetini izleyip kısa bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Yenilen golleri masaya yatıran Güneş’in “Rakibe bu kadar imkan tanır ve adeta ‘Al da at’ dersen olacağı bu. Bu goller bize yakışmadı. Şu an şoktayım” diyerek tepki gösterdiği ve orta sahanın verimsizliğine dikkat çektiği belirtildi.

YÖNETİMİN ORTAK DÜŞÜNCESİ: ''SORUN ORTADA''

Bursaspor'a yenilmekten sona anda Alvaro Negredo’nun golüyle kurtulan Siyah-Beyazlılar’da ortaya konan futbol yöneticileri de sinirlendirdi. Başkan Fikret Orman’ın gelmediği maç sonrası İstanbul’a dönüş yolculuğunda takımın deplasmanlarda aldığı sonuçlar görüşüldü. Karşılaşmayı statta izleyen Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hasan Özköse ve Hüseyin Mican gibi isimlerin, futbolcuların performansını eleştirerek, “Özellikle orta saha hiç yok. Ortadan top çıkmıyor. Oğuzhan da Talisca da etkisizdi. Bu sezon en büyük sorun ortada ayrıca yediğimiz goller de cabası” dedikleri öğrenildi.

TOLGAY ŞAŞKINLIĞI

Vida transferinde rağmen savunmanın da eski görüntüsünden çok uzak olduğunu ifade eden yöneticiler, en büyük şaşkınlığı ise oyuncu değişikliklerinde yaşadı. Oğuzhan Özyakup’un kötü performansına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in Tolgay Arslan’ı oyuna almaması hata olarak gösterildi. “Açıkcası ikinci 45’te Tolgay’ın gireceğini bekliyorduk ama olmadı. Tolgay fizik olarak da hazır bu bizi şaşırttı” diyen yöneticiler, sonuna kadar arkasında oldukları Güneş’in bu kez yanlış bir karar verdiğini söylediler.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:13
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş: Korkmuyoruz, tur istiyoruz
    1. Şenol Güneş: Korkmuyoruz, tur istiyoruz
    2. Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik!
    3. Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır..
    4. Terör örgütünün sözde 'medya bakanı'..
    5. Terör örgütü yandaşları Doğu Gutalı..
    6. Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
    7. Teröristlerin ölüme terk ettiği..
    8. Bursa’da şüpheli valiz korkusu
    9. Bursa'da teleferik seferleri iptal
    10. Bu adam kim! Takımına transfer edilen..
    11. CNN'den Zeytin Dalı yalanı
    12. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
    13. Dindirin şu gözyaşlarını artık!
    14. Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye..
    15. Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını..
    16. 15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon..
    17. Ormanda drone ve narkotik köpekli..
    18. Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık..
    19. Bomba iddia: Arkalarına bile bakmadan..
    20. Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bakın..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!