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Şenol Güneş iki futbolcunun fişini çekti!

Marbella kampını tamamlayan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Franco ve Milosevic'e izin verdi.

01 Ağustos 2017 Salı 10:48
Şenol Güneş iki futbolcunun fişini çekti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marbella kampı dönüşü, Franco ve Milosevic'in biletini kesti.

Güneş, özel bir görüşme yaptığı iki stopere, "Beşiktaş'ın oyuncususunuz, çalışmalara devam edebilirsiniz. Ancak yeni sezon için sizi kadromda düşünmüyorum. Kendinize kulüp bulmanız, en iyi çözüm" dedi.

GARY MEDEL'E KANCA

Atınç Nukan'ın sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına hız veren Beşiktaş, üç yıldır Inter formasını giyen Gary Medel için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların, Şilili savunmacı için İtalyan kulübüne 2 milyon Euro önerdi. 29 yaşındaki futbolcu ile pazarlıkların da sürdüğü ve Medel'in Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Tarafların anlaşması halinde bu transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor. Daha önce Trabzonspor'un teklifine olumsuz yanıt veren Gary Medel, sağ ve sol stoper bölgelerinin yanı sıra 6 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Geçen sezon Inter formasıyla 31 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, gol ve asist üretemezken, 8 sarı kart gördü. Medel, sert ve agresif futboluyla dikkat çekiyor.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:48
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