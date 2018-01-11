Şenol Güneş forvet için isim verdi! Hemen alın

Cenk Tosun'u Everton'a gönderdikten sonra golcü transferine odaklanan Beşiktaş Yönetimi çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş ile Antalya kampında bir toplantı gerçekleştiren Başkan Fikret Orman'ın listedeki adaylar ve kulüpleriyle yapılan görüşmeleri yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Golcü transferini en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı yönetim; Atletico Madridli Gameiro, Fiorentina'da oynayan Babacar, Kızılyıldızlı Boakye ve Leicester City forması giyen Iheanacho ile pazarlıklara devam ediyor.

Güneş'in onayladığı bu isimler arasından, ekonomik koşulları en uygun olan golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, görüşmelerden sonra Demba Ba ve Larin kararını verecek.

Siyah-beyazlılar tecrübeli bir golcü bulunması durumunda Larin'i alarak yarım sezonluğuna başka bir takıma kiralamayı planlıyor. Demba Ba'nın ise 1.5 yıllık teklifi kabul etmesi halinde yedek forvet olarak transfer edilmesi düşünülüyor. Yönetim, Larin ve Demba Ba konusundaki kararını alınacak golcünün maliyetine göre belirleyecek.

Bu arada teknik patron Şenol Güneş'in golcü transferinin en kısa sürede bitirilmesini istediği aktarıldı. Yönetimle görüşen Güneş, takıma uyum sağlayabilmesi için yeni forvetin bir an önce kadroya dahil edilmesini istedi.

Kaynak:Milliyet