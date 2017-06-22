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Şenol Güneş evet derse alınacak

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş ile daha önce veto ettiği Mario Balotelli'yi tekrar görüşecek. Tecrübeli teknik adam eğer bu transfere "evet" derse, yönetim yıldız golcüyü alacak.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:17
Şenol Güneş evet derse alınacak

Vincent Aboubakar'ın bonservisi konusunda henüz ciddi adım atamayan Beşiktaş'ta, Mario Balotelli ismi daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

ŞENOL GÜNEŞ DAHA ÖNCE VETO ETMİŞTİ

İtalyan golcü için daha önce Teknik Direktör Şenol Güneş'in vetosuyla karşı karşıya kalan siyah-beyazlı yönetim, Balotelli'yi almak için başlatacağı girişimlerden önce deneyimli hocayı ikna etmeye çalışacak.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elinde olan Balotelli'yi renklerine bağlamak isteyen ve bir sene sonra da iyi bir rakama satmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in onay vermesi durumunda Aboubakar transferini tamamen rafa kaldıracak.

Özellikle Balotelli'nin, Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynaması durumunda bu futbolcunun piyasasının daha da yükseleceğini uman siyah-beyazlı kulüp, bir tane genç golcü adayını listesine dahil edecek.

(Milliyet)

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:17
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Mario Balotelli
  4. Vincent Aboubakar
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