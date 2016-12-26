Şenol Güneş: Bu yapılan laubalilik...

Oğuzhan'ı hedef alan Şenol Hoca, "Maçtan önce ‘Penaltıyı Cenk kullansın' dedim siz beni dinlemediniz. Bu yapılan laubalilikten başka bir şey değil. Herkesin önünde bir de tartışma yaşanıyor. Oğuzhan'ın yaptığı yanlış böyle şey olmaz herkes kurallara uyacak. Bundan sonra aynısı yaşanırsa cezasına katlanırsınız" dediği öğrenildi.
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:46
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