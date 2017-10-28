Şenol Güneş, Beşiktaş'ın efsane ismini istemedi

Tamer Tuna’nın Göztepe ile anlaşmasından sonra yeni bir yardımcı hoca arayışlarına çıkan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in vetosuyla karşı karşıya kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ YARDIMCI İSTEMİYOR

Tamer Tuna’nın boşluğunu doldurmak için tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in yanına yeni bir antrenör arayan Beşiktaş yönetimi bu arayışlarına son verirken, Güneş’in kendisine sunulan isimlere soğuk baktığı belirtildi. İlhan Mansız’ı ön plana çıkaran, hatta eski Beşiktaşlı yıldızla görüşme yapan siyah beyazlı yönetimin Şenol Güneş’in ‘kesinlikle yardımcı’ istemiyorum yanıtından sonra geri adım attığı öğrenilirken, başkan Fikret Orman’ın her şeye rağmen Mansız’ı kulübeye kazandırmak istediği ifade edildi.

ALANYASPOR MAÇINDAN SONRA KONUYU YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

Özellikle Süper Lig’de yaşanan art arda puan kayıplarından sonra iki kulvarda yıprandığı gözlenen Şenol Güneş’in yeni bir yardımcıyla çalışmasını isteyen Orman’ın, deneyimli hocayı ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, ikilinin bu konuyu görüşmek için Alanyaspor maçından sonra yine bir araya geleceği öğrenildi.

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