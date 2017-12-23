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Şenol Güneş, beIN Sports'a patladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 19:38
Şenol Güneş, beIN Sports'a patladı

Başbakan Binali Yıldırım, "2017 sonu itibarıyla ihracatımızın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir rekordur, Türkiye'ye yakışan da budur. Bu başarının arkasında istikrar vardır, güven vardır, güçlü siyasi irade vardır." dedi.

YAYINCI KURULUŞ GÖREVLİLERİNE TEPKİ

Şenol Güneş, beIN Sports'un yayına geç almasına tepki gösterdi ve "Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun. Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem." dedi.

"POZİSYONLARIMIZ VARDI AMA..."

Maçla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilirdi. Biz sahaya kazanmak için çıktık ve olabildiğince pozisyonumuz vardı. Vuruş tekniği olarak eksik kaldık. Orta isabetinde de eksik kaldık. Ön direğe gelen ortalarda koşu yapabilirdik. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol, o topu da biz kaptırdık ve müdahale eksikliğimiz vardı. Yediğimiz gole bakarsanız, biz daha net fırsatları yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk." diye konuştu.

NEGREDO NEDEN ÇIKTI, CENK NEDEN GİRDİ?

Cenk Tosun'u oyuna alması hakkında açıklama yapan Şenol Güneş, "Cenk'i oyuna aldık çünkü sabit durma yerine daha hareketli olmak istedik. Oyuncuların niyetin şüphem yok ama daha konsantre olmalıyız. Kaçan goller, ortalara gidememek bu tartışılabilinir ama rakip o kadar etkisiz anda gol atarsa, oyun başka yereye gider." ifadelerini kullandı.

"BEN KİMSEYE 'NEDEN SAVUNMA YAPIYORSUN?' DEMEM"

Basında yer alan "Şenol Güneş rakipler bize kapalı oynuyor diye eleştiriyor" sözleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Hiç bir takıma 'Neden savunma yapıyorsun?' demedim. Savunma yapan takımların zaman geçirmesini eleştirdim. Bizim söylediğimizi yanlış anlıyorlar, kamuoyunu yönlendiriyorlar. Ben kimsenin oyununa karışmam. Oyunu çirkinleştirmeyi her zaman söylerim." dedi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 19:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • HakanHakan39 dk önce
    F.g. dua ediyor zaten ve senol gulu gulene veriyor. Senin duani napsinlar.
  • KanuniKanuni3 sa önce
    Şenol hocam üzülme! Bunlar iş kazası . yol kısa değil. Telafisi olur. Durmak yok yola devam. Birde şu bayern'e takılıp kalmıyalím. Casilyas bilegs maçını hala unutamamíş. Benzerinin daha iyisi neden olmasın. Gayret sizden dua bizden taktir Allah tan.
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