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Şenol Güneş azarladı...Spiker kızardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı sonrası röportaj için bekletilmesine kızdı, "Saygısızlık yapmaya hakları yok." dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 13:57
Şenol Güneş azarladı...Spiker kızardı

Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 kaybederek ligin ilk yarısını mağlubiyetle kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu röportajında yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Kendisinin bekletildiğini ifade eden Güneş, "Biz buraya gelmek mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz halde bekledim. Arkadaş da bir şeyler diyor. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok." ifadelerini kullandı. Bu esnada beIN Sports spikerinin kızarması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 13:57
  1. Beşiktaş
  2. Sivasspor
  • müslimmüslim5 sa önce
    hayalıymış kızarmış;birde kızarmasa, öyleleride vardır.
  • Onca transfer, hepsi boşOnca transfer, hepsi boş9 sa önce
    Sivasa yenilmişsin moral sıfır, e tabii..
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