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Şenol Güneş, Alvaro Negredo'ya patladı!

Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, Antalya maçının ardından Kasımpaşa karşısında etkisiz kalan Negredo'yu uyardı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
Şenol Güneş, Alvaro Negredo'ya patladı!

Beşiktaş'ta Kara Kartal'da Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmasının ardından takımın 1 numaralı forveti olan Alvaro Negredo, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamamıştı. 

Antalyaspor'un ardından Kasımpaşa mücadelesinde de beklenenin altında bir görüntü sergileyen ve özellikle bire bir pozisyonlarda etkili olmakta güçlük çeken İspanyol futbolcuya, hocası Şenol Güneş'ten özel uyarı geldi.

KONDİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Dünkü idman öncesinde oyuncusuyla biraraya gelen Güneş'in, "Oyun sistemimde çok geride kalıyorsun. Bunu yapma! Ceza alanı içerisinde daha fazla hızlı olmanı bekliyorum. Özellikle kanatlardan gelişen pozisyonlar sırasında sık sık yer değiştir. Gerektiğinde topun sana gelmesini bekleme, sen topu almak için hamle yap"sözlerini sarf ettiği bildirildi. 

Güneş'in bu uyarısı sonrasında tecrübeli futbolcunun kondisyon konusunda özel olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
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  • kazıkkazık1 sa önce
    bu büyük kulüpler bir şeyle rçeviriyor fb van persie bedav amilyon dolarlar verdi o kazık yetmedi soladadoyu aldı aziz başkan gibi işadamı bunu iş hayatında yapsasokağa düşer ;bu 35 lik yaşlı tipler acaba bedavaya alınıp parayla alındımı gibi mi? yapılyor? başka izahı yok;devlet mutlaka 30 yaş üstü transferi yasaklamalı 30 yaş altındada millilik şartları ağırlaştırılmalı!
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